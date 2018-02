Dieven slaan toe in reeks auto's 02 februari 2018

Een bende dieven heeft ingebroken in een reeks geparkeerde auto's in verschillende straten in Beveren. In de Gerard Walschaplaan in Beveren werd een ruit van een wagen ingeslagen en een laptop en horloge gestolen. Er werd ook ingebroken in een voertuig op de oprit van een woning in de Middenheide in Beveren. Ook hier werd een ruit van de wagen ingeslagen.





De dieven gingen aan de haal met de gps, de autoradio, wijn, een pet en een deken. Op een oprit in de wijk Bosbeek in Beveren werd eveneens en ruit ingeslagen en de gps ontvreemd. In de Lodewijk Mortelmansstraat werd dan weer de middenconsole en afstandsbediening van de automatische poort gestolen. In de Clement D'hooghestraattot slot gingen dieven aan de haal met de gps en de autoradio. (PKM)