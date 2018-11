Dieven bestelen fietsenhandelaar Kristof Pieters

05 november 2018

16u52 2

Uit de fietsenwinkel Staut aan de Grote Baan in Melsele hebben dieven een fiets gestolen. De diefstal vond net voor sluitingsuur plaats. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. In de buurt waren er ook nog enkele inbraken. Zo werd ingebroken in een woning in de Schoolstraat en was er een inbraak in de Dijkstraat. Bij die laatste werd een laptop en geld gestolen. Uit bestelwagen die op de oprit stond werd werkmateriaal ontvreemd.