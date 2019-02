Dieven aan de haal met vier wielen van auto JVS

15 februari 2019

10u05 0 Beveren In de Merodestraat in Kieldrecht zijn dieven woensdagnacht aan de haal gegaan met de vier wielen van een auto.

De diefstal gebeurde tussen woensdagavond en donderdagochtend. De eigenaar had zijn auto geparkeerd in de Merodestraat in Kieldrecht. ‘s Ochtends zag hij dat de vier wielen van zijn auto gestolen waren.