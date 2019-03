Dieven aan de haal met tuindecoratie Kristof Pieters

12 maart 2019

Dieven hebben ingebroken in een tuinhuis in de Gaverlanddam in Melsele. Er werden tuinbeelden, tuinverlichting en zelfs een heuse tuinfontein gestolen. De diefstal dateert vermoedelijk van voorbije weekend.