Dieven aan de haal met horloge en geld bij inbraak Kristof Pieters

04 maart 2019

17u48 1

In de Daalstraat in Vrasene is zondagochtend een inbraak vastgesteld in een woning. Inbrekers forceerden een deur en doorzochten de gelijkvloerse en eerste verdieping. Ze gingen aan de haal met een horloge en geld uit een portefeuille.