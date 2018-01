Dief betrapt maar weg met koersfiets 20 januari 2018

Woensdagnacht werd er ingebroken in een garage in de Perstraat in Haasdonk. Daar werd een koersfiets gestolen. De dief probeerde ook in te breken in de woning, maar werd opgeschrikt door de bewoner en nam de vlucht.





(PKM)