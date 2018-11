Dief aan de haal met flesje parfum en geld Kristof Pieters

28 november 2018

Dieven hebben dinsdag ingebroken in een woning in de Ebeslaan in Kallo. Ze gingen aan de haal met geld en een flesje parfum. Er werd ook een inbraak vastgesteld in een woning in de Kalishoekstraat in Melsele. De hele woning werd doorzocht. Het is nog niet geweten wat daar juist werd gestolen.