Dichte rook door brand in winkelgaanderij TIENTAL HANDELSZAKEN GETROFFEN, TWEE FLATGEBOUWEN ONTRUIMD, 12 SLACHTOFFERS KRISTOF PIETERS

01 september 2018

02u34 0 Beveren Een zware brand heeft gisteren grote schade toegebracht aan winkelgaanderij De Bever. Een tiental handelszaken is getroffen en moet voorlopig de deuren sluiten. Het vuur ontstond in een nagelstudio. De brand ging gepaard met een bijzonder zware rookontwikkeling. Daarom werd ook het Medisch Interventieplan afgekondigd. In totaal moesten 12 slachtoffers medische zorgen krijgen.

Het vuur ontstond gisterenmiddag rond 13 uur in het schoonheidssalon Kato in winkelgaanderij De Bever. "Veel van die producten bevatten chemicaliën en zijn licht ontvlambaar. Daardoor is de brand erg snel kunnen uitbreiden", zegt brandweerofficier Thierry Van Goethem. "De brand ging ook gepaard met een zware rookontwikkeling. Dit bemoeilijkte de bluswerken."





Omdat de rook zich ook verspreidde naar twee appartementsgebouwen van telkens vier verdiepingen in de Vrasenestraat werden ook daar alle bewoners geëvacueerd. Zij werden opgevangen in een polyvalente zaal van het Koninklijk Atheneum. Een oudere dame die slecht te been was, werd met de ladder van de brandweer vanaf de tweede verdieping geëvacueerd.





Omdat het om een zware brand in het dichtbebouwde centrum ging en gezien het aantal geëvacueerde personen werd het medisch interventieplan (MIP) opgestart. Verschillende MUG-teams en tal van ziekenwagens kwamen ter plaatse. "In totaal kregen 12 personen medische zorgen toegediend omwille van de blootstelling aan de hevige rook", zegt burgemeester Marc Van de Vijver. "Ze hadden zuurstoftekort of hadden last aan de ogen. Enkele mensen werd preventief overgebracht naar het ziekenhuis."





Eén van hen was François Staut. "Ik zat samen met mijn vriendin in mijn appartement toen we plots een brandgeur roken. Toen we de deur van de gang openden, zagen we al geen steek meer voor onze ogen. We moesten op de tast naar de trap zoeken, want ook de lift was buiten werking. Het was behoorlijk angstaanjagend. Ik ben zelf longpatiënt en heb meteen zuurstof toegediend gekregen. We zullen nu wellicht tijdelijk worden opgevangen bij familie."





Tijdelijk verhuizen

Na twee uur was de brand volledig onder controle. De brandweer heeft het volledige gebouw geventileerd en uitvoerig gecontroleerd. De nabijgelegen Colruyt kon openblijven voor het publiek. Het is nog niet duidelijk wanneer de inwoners van de bovengelegen appartementen en de omliggende handelszaken terug in hun pand kunnen. De winkels in de Gaanderij De Bever zelf zullen alleszins een hele tijd de deuren moeten sluiten. Een tiental handelszaken is getroffen. Frank Wauters opende pas twee maanden geleden het eethuis 'Ons Hongerke'. "Dit is een catastrofe", zucht hij. "Het is allemaal verschrikkelijk snel gegaan. Ik ben zelf vrijwilliger geweest bij de brandweer, maar als je het zelf meemaakt... We hebben de brand nog proberen blussen met poederblussers maar tevergeefs. Op enkele minuten tijd hing de hele winkelgaanderij vol rook en moesten we vluchten. Voor mezelf is dit een zware klap. Maandag begint het nieuwe schooljaar en daar hadden we met ons eethuis op gemikt. Nu moet ik wellicht van nul herbeginnen."





Ook centrummanager Stefaan Provost spreekt van een zwarte dag voor het winkelcentrum. "Er waren recent nog enkele winkels bijgekomen waardoor de winkelgaanderij De Bever nu volledig ingevuld was. In één klap moeten door deze verwoestende brand heel wat winkels noodgedwongen sluiten. We gaan nu zo snel mogelijk bekijken hoe we die handelaars kunnen helpen. Misschien dat we mensen tijdelijk kunnen depanneren met leegstaande panden zoals in Warande Shopping, maar eerst zal de schade opgemeten moeten worden."