Diamanten jubileum voor Jerôme en Alma Kristof Pieters

08 april 2019

In het kasteel Cortewalle in Beveren is het diamanten jubileum gevierd van Jerôme Smet (83) en Alma Soetens (82). Het koppel woont in de Fruithoflaan in Vrasene en heeft altijd een bakkerij uitgebaat. Beide zijn nu nog altijd actief in de petanqueclub. Jerôme was 25 jaar lang een fervent wielertoerist en reed zelfs nog tot zijn tachtigste verjaardag. Alma werkt al 13 jaar lang als vrijwilliger in het woonzorgcentrum De Notelaar. Vroeger was ze dit ook bij Ziekenzorg. Het echtpaar heeft drie kinderen, acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Burgemeester Marc Van de Vijver mocht de jubilarissen in de bloemetjes zetten.