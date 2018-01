Diamant voor François en Madeleine 02u52 0 Foto Kristof Pieters

François Vercauteren (81) en Madeleine Pieters (80) hebben hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Het koppel trouwde op 11 januari 1958 in Beveren en kreeg twee kinderen Franky (58) en Gerry (57). Er zijn ook drie kleinkinderen en intussen twee achterkleinkinderen. François werkte vroeger als havenarbeider en was vroeger ook een getalenteerd voetballer bij SK Beveren. Nu volgt hij het enkel nog op televisie. Madeleine werkte enkele jaren in een fabriek en bleef nadien thuis om voor de kinderen te zorgen. Ze vult nu haar vrije tijd met woordzoekers en lezen. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) kwam de jubilarissen in de bloemetjes zetten.





(PKM)