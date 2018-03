Deurganckdok krijgt slimme kaaimuur 28 maart 2018

Het Deurganckdok krijgt als eerste een 'slimme kaaimuur' waardoor het aantal ligplaatsen beter benut kan worden. Schepen die vandaag aanmeren in de haven, krijgen een specifieke ligplaats aan de kaaimuur toegewezen. "Je kan het vergelijken met een auto die een betaalparking oprijdt. Ook daar heb je afgebakende parkeerplaatsen. Overschrijd je de limiet van je parkeerplaats, dan neem je niet één, maar twee plaatsen in, wat de capaciteit van de parking vermindert", zegt Piet Opstaele, Innovation Enablement Manager bij het Havenbedrijf. "Hetzelfde gebeurt ook met schepen die 'parkeren'. De dokmeesters van het Havenbedrijf controleren weliswaar of elk schip juist parkeert, maar soms gebeurt de controle pas nadat een schip al aangemeerd is. Een schip dan manoeuvreren zodat het juister ligt, kost tijd en geld en dat zien we liever niet gebeuren." Daaruit groeide het idee om de kaaimuren uit te rusten met camera's en sensoren zodat ze zelf kunnen aangeven of een schip juist ligt. In de praktijk gaat het om een deel van de kaaimuur aan de noord-westzijde van het Deurganckdok. Het proefproject duurt 6 maanden. (PKM)