Derde podium voor Beveren Festivalt OOK CASHLESS BETAALSYSTEEM IS NIEUW OP GROTE MARKT KRISTOF PIETERS

11 juli 2018

02u37 0 Beveren De vzw SingelB en de MVP Events pakken uit met enkele nieuwigheden tijdens de Beverse Feesten in augustus. Beveren Festivalt gaat voor een nieuw record met grote namen zoals Maxi Jazz van Faithless en Gers Pardoel en plaatst een derde podium bij. De festiviteiten op de markt duren een dagje langer.

Beveren Festivalt is aan zijn zevende editie toe en vorig jaar werd een recordaantal van 11.000 bezoekers neergezet. De organiserende vzw SingelB wil nog verder groeien en gooit hiervoor deze editie een volwaardig derde podium in het vuur. "Naast onze DJ stage en de Live Stage komt daar nu een Chill Stage bij", zegt voorzitter Davy Caluwé.





"Daar zal op zaterdag vooral techno worden gedraaid. We hebben ook lessen getrokken uit de editie van vorig jaar. De DJ Stage en de Live Stage stoorden elkaar soms en dat is nu verholpen door de podiumopstelling wat te draaien. Beveren is echter een heel moeilijk publiek voor livebands. Daarom dat we op vrijdag enkel dj's zullen plaatsen op twee podia. We beperken de liveoptredens tot zaterdag, maar trekken hiervoor wel extra budget uit en zo konden we Gers Pardoel strikken als headliner." Het is alleen jammer dat het publiek zal moeten kiezen tussen de twee headliners, want op hetzelfde moment staat ook Maxi Jazz van Faithless geprogrammeerd. "We hebben hemel en aarde bewogen om één van beide wat te schuiven, maar hun agenda zit zo vol dat het niet mogelijk was", licht Davy toe. "Maxi Jazz zal wel een half uurtje langer te zien zijn."





Skybar

Nog nieuw dit jaar is een skybar met vipformule waarbij bezoekers vanop een verhoogd terras zicht hebben op de DJ Stage met all inclusive drank en fingerfood. Voor het Kids festival op zondag werden dit jaar Ghost Rockers en Helden gestrikt. Het feestgedeelte op de Grote Markt is dit jaar in handen van MVP Events. Mark Van Puymbroeck zat de voorbije zes jaar ook in het organisatieteam van de Beverse Maten, maar gaat nu solo verder. "Het was een hele klus om terug een crew samen te stellen, maar nu zijn we er klaar voor", klinkt het. De grootste verandering is hier de extra dag. "Er blijven vijf dagen gratis toegang, maar we starten een dagje eerder, namelijk op dinsdag 21 augustus, met een betalend concert van Stan Van Samang. De helft van de tickets is trouwens al de deur uit."





Een grotere tent is op de markt niet meer mogelijk, maar het podium zal wel 20 centimeter hoger zijn. "Zo krijgt het publiek buiten meer te zien", legt Mark uit. "Ook de loungebar wordt 30 centimeter verhoogd en er komt een fysieke verbinding tussen de twee tenten met een plankenvloer. Ook nieuw is het cashless betaalsysteem. We gaan werken met oplaadbare betaalkaarten. Dat is veiliger. Het gaat om hetzelfde systeem dat ook al in het Freethielstadion in gebruik is."





De Beverse Feesten vinden plaats van 21 tot en met 26 augustus. Alle info over het programma en de tickets zijn terug te vinden op www.beverse-feesten.be