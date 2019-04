Derde inbraak in jaar tijd bij KSK Kallo: telkens prijs tijdens schoolvakantie Kristof Pieters

15 april 2019

15u45 0 Beveren In de kantine van voetbalclub KSK Kallo werd het voorbije weekend ingebroken, en dat voor de derde maal op korte tijd. De dieven gingen er aan de haal met drank, chips en geld van de pronostiek. Volgens bestuurslid Eddy De Schepper gaat het om jongeren uit de buurt. “Het is geen toeval dat de inbraken telkens tijdens de schoolvakantie gebeuren.”

Zoals gewoonlijk bij dit soort inbraken is ook nu de schade groter dan de buit. “De dieven forceerden zich een toegang via een nooddeur van onze jeugdcafetaria”, zegt Eddy De Schepper. “Dit is nochtans een stalen deur die tegen een stootje kan. Op basis van de steeksporen moeten de daders een zware schroevendraaier gebruikt hebben. Het gaat om een nooddeur die we niet op slot mogen draaien. Wellicht zijn de dieven erin geslaagd om de deur open te klikken met een lange schroevendraaier. De binnendeur is gewoon met bruut geweld opengeduwd. Veel buit viel er nochtans niet te rapen. Ze hebben wel alles doorzocht maar het enige dat ze vonden was een houten kist met daarin geld van de pronostiek, zo’n 300 euro. De dieven hebben de volledige kist meegenomen. Ook werden chips en drank gestolen.”

Volgens De Schepper gaat het wellicht om jongeren uit de buurt. “Anders steel je immers geen snoepgoed”, vermoedt hij. “Bovendien is dit al de derde inbraak op rij tijdens de schoolvakantie. Vorig jaar werd in augustus ingebroken. Toen werd een raam ingegooid van een bureel maar raakten de dieven niet binnen in de cafetaria. Daarvoor was er een inbraak tijdens de kerstvakantie, maar toen sloegen de dieven toe in het andere gebouw waar onze vipcafetaria is ondergebracht.”

De voetbalclub is wel verzekerd tegen inbraken maar het geld dekt niet alle schade. “We zullen daarom bekijken of we extra beveiligingsmaatregelen kunnen nemen”, vervolgt De Schepper. “Onze kantine ligt wat afgelegen achter de woningen in de Kapeldijkstraat en hierdoor is er weinig sociale controle. We hebben dit al besproken met het gemeentebestuur. Het gaat immers om een zware investering. We hebben al een offerte laten maken en het zou ons toch zo’n 5.000 euro kosten. De gebouwen zouden dan wel uitgerust zijn met een alarm en bewakingscamera’s.”

De club is het alleszins beu om schade te herstellen na de derde inbraak. “We hebben buiten al schrikverlichting geplaatst maar als er niemand in de buurt is, schrikt dit dieven natuurlijk niet af. Daarom dat er meer afdoende maatregelen nodig zijn. De Chiro kreeg in het verleden ook meermaals dieven over de vloer en het lokaal werd uiteindelijk zelfs volledig in de as gelegd door brandstichting. We willen het hier niet zover laten komen.”