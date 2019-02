Delegatie van voetbalclub Waasland-Beveren op bezoek bij tehuis ‘De Klaproos’ Kristof Pieters

20 februari 2019

17u34 3 Beveren Een delegatie van voetbalclub Waasland-Beveren heeft woensdag een bezoek gebracht aan De Klaproos, een opvangtehuis voor mensen met een beperking. En de club kwam niet met lege handen toe. Ondervoorzitter Jozef Van Remoortel mocht een cheque van 2000 euro overhandigen voor de aankoop van een belevingstelevisie.

Zo’n toestel is is uitgerust met een touchscreen en speelt in op de verschillende zintuigen van de bewoners. “Het geld hebben we verzameld tijdens de match tegen Sporting Lokeren op 22 december”, vertelt Van Remoortel. “Zoals elke thuiswedstrijd gingen onze horecamedewerkers ook toen rond met gratis frietjes in onze Business Lounges. In het kader van de Warmste Week vroegen we dit keer echter om een vrije bijdrage te geven. De opbrengst van die vrije bijdrages ging integraal naar De Klaproos.” Het leverde een heel mooie som op van 1.300 euro die Waasland-Beveren naar boven afrondde. De geel-blauwe delegatie kon uiteindelijk 2.000 euro schenken aan De Klaproos. De delegatie bestond uit bestuursleden Walter Clippeleyr en Jozef Van Remoortel, trainer Adnan Custovic en spelers Daam Foulon, Davy Roef en Aleksandar Boljevic. Ze namen de tijd om met de bewoners een praatje te maken en lieten zich ook rondleiden.

Het is niet de eerste keer dat Waasland-Beveren zich inzet voor De Klaproos. Een jaar geleden werden de bewoners ook al uitgenodigd voor een footlunch op de Freethiel.