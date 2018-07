Deel van Texam-site tegen de vlakte 18 juli 2018

De gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden goedgekeurd voor het slopen van een deel van de Texam-site in Kieldrecht. De kostprijs wordt door de ontwerper geraamd op 241.339 euro. De gemeente kocht enkele jaren geleden de vroegere textielfabriek Texam aan. Aan de kant van de Kouterstraat is intussen een nieuwe brandweervoorpost ingericht in de meest recente loods. De oude loods en het kantoorgebouw gaan nu in een volgende fase tegen de vlakte. De grond krijgt een herbestemming als woonzone. Die sluit aan bij de verkaveling van de Weverstraat. De gemeente kocht eerder ook al een stuk grond aan met een oppervlakte van 1.171 vierkante meter voor het woonproject. (PKM)