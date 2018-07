De Visser ruilt Doel voor Fort Liefkenshoek 11 juli 2018

Aan het Fort Liefkenshoek in Kallo is het beeld De Visser van Georges Staes opnieuw ingehuldigd.

De Visser stond sinds 1991 op de hoek van de Visserstraat en de Havenweg in Doel. Het beeld werd weggehaald nadat de huisvestingsmaatschappij haar sociale woningen in Doel verkocht en ze leeg kwamen te staan. Het stond een tijdje te verkommeren, maar werd recent opgeknapt in het restauratieatelier van Noortje Cools. Er waren drie mogelijke voorstellen voor een nieuwe locatie: langs de Melkader in Kallo, aan het fort Liefkenshoek of in Kieldrecht, dat een vissersverleden heeft. "De keuze is uiteindelijk gevallen op het Fort Liefkenshoek", zegt schepen van Cultuur Johan Smet (N-VA). "In de omwalling van het fort wordt veel gevist en op de plek naast de centrale toegangsbrug passeren veel toeristen." (PKM)