De Pollekes brengen huldeconcert in CC Ter Vesten Kristof Pieters

12 februari 2019

Beveren Het Axis Vredesgenootschap organiseert op zaterdag 16 februari een huldeconcert naar aanleiding van de honderdste verjaardag van WOI. Het concert wordt gebracht door fanfare De Pollekes die eveneens 100 jaar bestaat.

In 1919 kwam er met de ondertekening van het Verdrag van Versailles formeel een einde aan de Eerste Wereldoorlog. In datzelfde jaar werd in Kieldrecht de ‘Leopold- en Albertisten’ opgericht, een vereniging van oud-strijders met fanfare. Bij hun honderdste verjaardag willen de Pollekes, zoals ze in de volksmond genoemd worden, een ode brengen aan hun oprichters. Het concert start om 20 uur en vindt plaats in CC Ter Vesten. Kaarten kosten 12 euro en kunnen besteld via 03/750.10.00.