De Kleine Kunst vraagt ‘stilte aub’ Kristof Pieters

19 november 2018

19u16 0

Toneelgezelschap De Kleine Kunst bestaat 40 jaar en brengt in dit jubileumjaar de nieuwe productie ‘Stilte aub’ op de planken. Het stuk speelt zich toepasselijk af in de coulissen van een theater is een aaneenrijging van intriges, liefdesperikelen, verwarringen, spanningen, maar bovenal veel humor. Op de planken staan dit keer Tine Schoonvliet, Roos Bentein, Yasmin Van Volsem, Ann De Groeve, Yoeri De Grim, Koenraad Van Poeck, Jens De Grave, Maarten en Johan Droeshout. De regie is in handen van Freddy Poeck. Er zijn voorstellingen op 23, 24 en 30 november en op 1 december om 20 uur. Op 25 november en 2 december is er een middagvoorstelling om 15 uur. Alle voorstellingen vinden plaats in zaal De Kring in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. Kaarten kosten 12 euro en kunnen besteld worden via 03/7755892 of http://www.dekleinekunst.be