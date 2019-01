De Grote Geule wordt nog dit voorjaar uitgebaggerd Kristof Pieters

20 januari 2019

16u34 0 Beveren Nog dit voorjaar starten de slibruimingswerken aan de Grote Geule in Kruibeke. Omdat het om een waardevol vogelrichtlijngebied gaat, zijn bijzondere maatregelen voorzien om de kwestbare natuur zoveel mogelijk te ontzien.

De Grote Geule wordt beheerd door Natuurpunt Waasland en de vereniging zal er dan ook op toezien dat de baggerwerken de natuur niet te veel verstoren. Concreet zal het deel tussen de Sint-Kornelisstraat en de Kreek (N451) worden uitgebaggerd met een bootje. Het slib zal via buizen worden afgevoerd naar het brugje in de Sint-Korneliusstraat en zal verder naar een laguneringsakker worden gebracht.

Het deel van het natuurgebied in Meerdonk tot aan de Polderstraat (Kieldrechtse Watergang) zal worden afgegraven met een kraan en met gesloten bakken worden afgevoerd. Hierbij zullen rijplaten worden gebruikt om de oevers te beschermen.

De baggerwerken worden uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf. Op vraag van het Polderbestuur Land van Waas zijn deze werken in timing naar voor geschoven om een betere doorstroming van het water te krijgen. In de Grote Geule was er afgelopen zomer, net als de vorige jaren, een grote algenbloei met massale vissterfte tot gevolg. Algenbloei komt voornamelijk doordat landbouwwater wordt afgevoerd via de Kieldrechtse Watergang en Grote Geule. Er mag dan ook verwacht worden dat op korte termijn deze algenbloei minder zal voorkomen.

Op lange termijn zullen deze werken volgens Natuurpunt Waasland niet veel opbrengen door het ontbreken van de voorziene flankerende maatregelen. “Normaal gezien zouden er parallelgrachten worden aangelegd zodat het vervuilde water niet meer via de Grote Geule wordt afgevoerd maar de plannen waren onderdeel van het GRUP voor de havenuitbreiding dat intussen door de Raad van State is vernietigd”, klinkt het.