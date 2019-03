De Gekke Goochelbende keert terug voor Levensloop Kristof Pieters

28 maart 2019

17u55 6 Beveren Zaterdag 30 maart kan men in OC ’t Klooster drie goochelaars aan het werk zien. De Gekke Goochelbende brengt er een show ten voordele van Levensloop Beveren.

De Gekke Goochelbende bestaat uit Gekke Jorre, Jean Michel Preparé en Meneer Stoffel. In oktober vorig jaar kon men de eerste editie van een familieshow gaan bekijken ten voordele van Levensloop. Het is Jorre die vorig jaar het initiatief nam voor deze benefiet. “Geld inzamelen voor een goed doel zoals Levensloop en dus ook voor Stichting tegen kanker is één ding. Maar met ons initiatief krijgt men er dus ook nog een leuke middag voor in de plaats. Vorig jaar hebben we maar liefst 1.030 euro bij elkaar gebracht. De Vrije Basisschool De Zonnepit uit Vrasene vroeg daarom opnieuw een show te brengen op hun benefietnamiddag. We zullen dit doen met een volledig nieuwe show.” Die start om 14 uur en vindt plaats in OC ‘t Klooster, Brugstraat 11, 9120 Vrasene. Kaarten kosten 10 euro. Meer info: https://www.facebook.com/events/307682223191430/