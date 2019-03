De Dodendraad herleeft met lint van krokussen



Kristof Pieters

20 maart 2019

Langsheen de Koningsdijk in Kieldrecht is de dodendraad terug tot leven gebracht, maar dan wel met een wit lint van krokussen. De bloembollen werden vorig jaar aangeplant door scholieren in het kader van de honderdste verjaardag van het einde van WOI. Op de grens met Nederland stond in die tijd een dodelijke elektrische grensversperring. Het project ‘De Dodendraad Leeft’ moet de herinnering aan deze gruwel levendig houden. Ieder voorjaar zal een wit lint van bloemen het voormalig tracé van de Dodendraad terug zichtbaar maken.

