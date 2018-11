De Derde Generatie organiseert fakkeltocht voor behoud van Doel en de polder Kristof Pieters

09 november 2018

09u50 0

Op zaterdag 10 november houdt de Derde Generatie, de actiegroep van jongeren uit de polder, zijn jaarlijkse fakkeltocht. De wandeling vindt dit jaar opnieuw plaats in Doel en volgt de minder gekende paden van het dorp. Het vertrek is voorzien aan ontmoetingscentrum De Doolen in Doel om 20 uur. Na de wandeling is iedereen welkom om zich te verwarmen aan de vuurkorven met verkwikkende dranken, gebak en een streepje muziek. Fakkels zijn te reserveren via fakkeltochtdoel@gmail.com

De fakkeltocht in Doel en de polders is bedoeld om de bewoners van het bedreigde gebied te verbinden en een hart onder de riem te steken. “In de fakkel ziet we een symbool van strijdvaardigheid. Een blijvend vuur dat brandt in hart en geest van de bewoners en sympathisanten”, klinkt het bij de Derde Generatie. Vorig jaar namen om en bij de 500 mensen deel aan de fakkeltocht in Doel.