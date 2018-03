De Brownestraat twee dagen onderbroken 09 maart 2018

Nutsmaatschappijen zijn gestart met werken voor de aanleg van nieuwe leidingen in de omgeving van het Yzerhand in Beveren.





Bij controle van de leidingen is vastgesteld dat er een doorsteek moet gerealiseerd worden in de De Brownestraat. Hiervoor moet de straat worden opengebroken. Daardoor kan het verkeer op maandag 12 en dinsdag 13 maart niet langs de Ciamberlanidreef in de De Brownestraat raken.





De toegang voor de De Brownestraat zal voor deze twee dagen langs de Kasteeldreef moeten gebeuren.





Parkeren in De Brownestraat is evenmin toegelaten omdat er verkeer mogelijk moet zijn in beide richtingen.





(PKM)