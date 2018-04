Dan toch evenement in musicalhal HUTS NODIGT BEZOEKERS UIT OM TE KOMEN 'VOSSEN' KRISTOF PIETERS

14 april 2018

14 april 2018 - Beveren - Fernand Huts, topman van Katoen Natie, is zijn vossenstreken nog niet verleerd. De musical van Studio 100 zag hij aan zijn neus voorbijgaan, maar de hal die hij hiervoor liet bouwen krijgt dan toch een groots evenement, met in de hoofdrol: Reynaert De Vos.

Fernand Huts en Studio 100 kregen vorig jaar een zware opdoffer toen er geen vergunning werd toegekend voor het opvoeren van de spektakelmusical '40-45'. De reden was de aanwezigheid van de vele risicovolle Sevesobedrijven in de omgeving. Studio 100 zocht en vond een andere locatie, maar de bouw van de hal was intussen wel al gestart. Huts haalt nu alsnog zijn gram en organiseert via zijn Phoebus Foundation toch een groots spektakel in de hal.





Fietsroute

"We doen niks verkeerd", lacht Huts. "In het kader van Havenland zijn er nu ook al tal van fietsroutes uitgestippeld in havengebied. We doen net hetzelfde. We hebben een 40 km lange fietsroute uitgestippeld met zeven stopplaatsen."





Maar aan een gewone fietstocht moeten de bezoekers zich niet verwachten. 'Vossen - Expeditie in het land van Reynaert' is een groots opgezet cultuurproject waar heel wat geld tegenaan is gegooid. Rode draad is het verhaal van Reynaert De Vos, het bekende middeleeuwse epos. Hierrond zijn vijf tentoonstellingen opgebouwd. In de nieuwe evenementenhal van Katoen Natie in Kallo zijn decorbouwers momenteel volop in de weer om er een heus middeleeuws dorp op te trekken. Het pronkstuk wordt het kasteel van koning Nobel. Er zullen ook twee kleine cinemazalen zijn. Huts liet theater Madoc namelijk een kortfilm maken rond Reynaert met onder meer Lucas Van den Eynde en Tom Audenaert.





"Op elke locatie brengen we kunst tot leven met een variatie van de modernste digitale technieken", licht Katharina Van Cauteren, kunsthistorica en stafchef van de Phoebus Foundation, een tipje van de sluier. "In het 's Landhuis in Hulst is er een hologram van Reynaert in een 18-eeuwse gevangeniscel en een expo rond oude marteltuigen. In Melsele stellen we oude kaarten van het Waasland tentoon in het Mercatorhuis."





Huis van de Zonde

Fernand Huts heeft ook binnenpretjes bij de voorstelling van het Huis van de Zonde. "Dat is toepasselijk ondergebracht in de vroegere pastorij van Kieldrecht", knipoogt hij. "De expo is er gewijd aan de zeven hoofdzonden en we tonen topstukken van Rubens en Teniers. Overal zullen ook speelse technologische snufjes zijn om de brug te slaan tussen heden en verleden." Afsluiten kan men in de herberg De Malse Billetjes bij Katoen Natie zelf. Huts verwacht een massa volk om in de regio te komen 'vossen'.





Tickets kosten 18 euro, maar daarvoor krijgt men wel kaarten en routeplannen, twee boeken en ontvangst met koffie of thee en toegang tot de vijf thematentoonstellingen.





Alle info:





www.vossen.vlaanderen