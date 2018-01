Dak van nieuwbouw Koninklijk Atheneum losgekomen 19 januari 2018

In Beveren kwam een deel van het dak van de nieuwbouw van het Koninklijk Atheneum los. Uit voorzorg werden alle leerlingen binnen gehouden. De brandweer kwam ter plaatse en bracht een tijdelijke versteviging aan op het dak met zandzakken, in afwachting van een grondige herstelling. Een evacuatie van de meer dan 400 leerlingen bleek gelukkig niet nodig. "We hebben meteen overleg gepleegd met de brandweer", zegt directeur Kathleen Thomassen. "Tijdens de speeltijd in de voormiddag is iedereen binnen gehouden in onze polyvalente zaal. Nadat de brandweer het dak had verstevigd, werd een hoek van het gebouw met nadar afgesloten en konden de leerlingen terug buiten." De hulpdiensten werden ook opgeroepen voor een afdak dat ging vliegen bij een kleuterschool aan het Hertjen in Sint-Niklaas. Ook daar vielen er gelukkig geen gewonden en werden alle kinderen veilig binnen gehouden. (PKM)