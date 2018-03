Dak Sint-Michielskerk wordt gerenoveerd 01 maart 2018

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de renovatie van het dak van de Sint-Michielskerk in Kieldrecht. De kerkfabriek heeft een volledige dossier klaar en vroeg de gemeente toestemming om over te gaan tot de aanbesteding. Die gaat hier nu mee akkoord. Op het budget is een bedrag van 205.677 euro voorzien. (PKM)