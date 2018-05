Dader in 'chaletmoord' krijgt 5 jaar cel 29 mei 2018

02u46 0 Beveren De dader van de 'chaletmoord' krijgt in beroep vijf jaar cel voor slagen en verwondingen, een bevestiging van straf. Het hof oordeelde dat Sven V.O. niet de bedoeling had om te doden en vind de straf passend. "We zijn tevreden", zegt zijn advocaat Charlotte Demaître.

"De kwalificatie is dezelfde gebleven. Hoe dan ook, in dit dossier zijn er enkel verliezers. Mijn cliënt zal dit voor de rest van zijn leven meedragen." De man kreeg ook in eerste aanleg 5 jaar cel voor de feiten. Het parket ging in beroep en vordert 15 jaar cel voor doodslag. Een wetsgeneesheer bevestigde eerder al aan het hof van beroep dat Christine Desmadryl (33) stierf aan de gevolgen van herhaaldelijk zwaar geweld. De advocaten van de beklaagde hielden voet bij stuk: "Mijn cliënt zag mevrouw Desmadryl graag en wilde haar niet dood", zei zijn advocaat Charlotte Demaitre. Zijn andere advocaat, Kris Vincke, ging verder op die logica: "De wil om te doden zie ik hier niet." De feiten vonden plaats tijdens de nacht van 1 op 2 november 2014. Ze hadden 25 blikken bier, vier flessen wijn, een fles cider en amaretto gekocht voor die uit de hand gelopen avond. Sven V.O. belde de hulpdiensten vanuit zijn chalet aan de Westakkerlaan en meldde dat hij zijn verloofde levenloos had aangetroffen op de grond. Uit het autopsieverslag bleek dat de vrouw om het leven was gebracht door geweld op het hoofd en wurging. V.O. werd opgepakt en aangehouden. In beroep toonde hij berouw. "Het spijt me enorm, ik had het beste voor met haar en haar kinderen. Ik wilde dat ze stopte met roepen en dat ze kalmeerde", zei hij geëmotioneerd. (DJG)