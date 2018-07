Cortewalle krijgt ondergrondse afvalcontainers BEWONERS BETALEN 25 CENT PER 'OPENING' VAN CONTAINER KRISTOF PIETERS

26 juli 2018

02u31 0 Beveren De wijken Cortewalle in Beveren en Melkader in Kallo zijn uitgekozen als proefzone voor een systeem van ondergrondse afvalcontainers. De gemeenteraad moet volgende week over een nieuw betalingsreglement stemmen. Per 'opening' van een container zal er 25 cent moeten worden betaald.

De afvalintercommunale Ibogem kreeg vorig jaar 371.000 euro subsidie om een pilootproject op touw te zetten met ondergrondse afvalcontainers ter vervanging van de klassieke huis-aan-huis ophaling. Met dit systeem moet de vuilniskar veel minder vaak passeren en vooral voor flatbewoners is het handig dat ze hun afval niet meer zelf moeten opbergen. Als eerste komen de wijken Cortewalle in Beveren en Melkader in Kallo aan de beurt. In Beveren gaat het om een afgebakende zone tussen de Cortewalledreef, Bosdamlaan, N70 en de spoorlijn 59. Er werd bewust voor dit centrumgebied gekozen omwille van het feit dat hier heel veel hoogbouw is met weinig plek om afval te sorteren. Voor de zone Cortewalledreef/Gravendreef gaat het om 1.292 bewoners en daar komen nog eens 769 bewoners bovenop in de zone Gravendreef/Bosdamlaan. De zone Melkaderlaan is de kleinste, maar hier gaat het om een afgebakende sociale woonwijk met slechts enkele flatgebouwen. "In Kallo worden de containers in augustus geplaatst en de wijk Cortewalle volgt begin september", zegt Wim Beeldens, directeur van Ibogem. "Elke afvalstraat telt vijf containers voor restafval, PMD, papier & karton, glas en GFT. Zo'n unit is goed voor ongeveer 275 bewoners. We voorzien voor dit proefproject in totaal 10 afvalstraten."





Nieuw retributiereglement

Vooraleer ze in gebruik worden genomen, moeten alle gemeenten in het werkingsgebied wel eerst een nieuw retributiereglement goedkeuren. "We stappen af van de klassieke vuilniszakken", legt Beeldens uit. "Het uitgangspunt is hierbij wel duidelijk dat de kostprijs niet meer mag bedragen dan de huidige kostprijs voor het aanbieden van het afval in zakken."





De gemeenteraad van Beveren buigt zich dinsdagavond over een nieuw reglement. Het voorgestelde tarief bedraagt 0,25 euro per opening van de container voor restafval en 0,15 euro per opening van de container voor GFT-afval. Het gaat dan over een volume van de grootte van een keukenafvalemmer dat kan ingeworpen worden. PMD zal net als papier en glas gratis worden. De containers kan men openen met een kaart waar men vooraf een saldo op moet plaatsen.





Volgens schepen van Leefmilieu Dominique Tielens (N-VA) zijn de reacties erg positief. "Vooral flatbewoners zijn al lang vragende partij. Zeker bij deze hitte wil niemand stinkende vuilniszakken op zijn terras zetten. Zodra de gemeenteraad het reglement heeft goedgekeurd, gaan we een folder opstellen, maar er komen nadien ook nog demonstraties ter plaatse om tonen hoe het allemaal werkt."