Controle op legionella 14 februari 2018

02u56 0

De gemeente Beveren gaat een nieuw contract afsluiten met De Watergroep om controles te doen voor de preventie van legionella. Sinds een tiental jaar is er een verplichting om regelmatig stalen te laten nemen in doucheruimten om te vermijden dat personen besmet zouden kunnen geraken met de veteranenziekte. Het contract voorziet een controle op verschillende locaties. In totaal zullen er een 70-tal staalnames worden verricht. De kostprijs per jaar bedraagt 7.199 euro. (PKM)