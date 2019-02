Container met olie gestolen in haven Kristof Pieters

20 februari 2019

Een bizarre diefstal in de Waaslandhaven. Dieven hebben daar een oplegger met een container gestolen die gevuld was met olie. De oplegger stond geparkeerd in de Ketenislaan in Kallo. Van de oplegger en de container is voorlopig geen spoor.