Contact Karate kaapt vijftien medailles weg in Athene 14 februari 2018

02u57 0

Contact Karate Beveren trok met 18 personen naar de Griekse hoofdstad Athene en heeft op het tornooi liefst 6 gouden, 1 zilveren en 8 bronzen medailles weggekaapt. Er waren 2.300 inschrijvingen voor 5 disciplines op dit tornooi dat liep over 3 dagen. In de statistieken staat Contact Karate Beveren op de 6 de plaats als het gaat over het aantal behaalde medailles, en dit op 110 teams die hebben deelgenomen. Goud was er voor Evelyn Neyens, Kiandra Lebon, Sam Sarks, Maite De Concinck, Ayssia De Clippeleir en Amani Rondas.





(PKM)