Contact kaapt medailles weg op internationale tornooien 25 april 2018

Contact Karate Beveren heeft op twee grote internationale tornooien een karrenvracht aan medailles weggekaapt. Op de German Open in München was de club present met 7. Goud was er voor Kian Herremans Kian bij de beginners en zilver voor Amani Rondas. Alyssia De Clippeleir Alyssia deed nog beter met twee zilveren medailles in de -37 en - 42 kg klasse. Mario De Clippeleir won bij veteranen een bronzen medaille. Op de Open Dutch in Amsterdam was de club ook goed op dreef. Coach Marc De Block was meer dan tevreden met vijf gouden, zes zilveren en zes bronzen medailles.





(PKM)