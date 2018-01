Communie- en Lentebeurs in garage Houttequiet 26 januari 2018

De communie- en lentefeesten zijn in aantocht en hiervoor organiseert de handelaarsvereniging Winkeldorp Beveren een totaalbeurs rond dit thema in de voormalige garage Houttequiet. Op zaterdag 27 en zondag 28 januari tussen 10 en 18 uur kan men kennismaken met een aantal speciaalzaken die van de communie of het lentefeest een geslaagde feestdag helpen maken. Er zijn standen met kleding voor kinderen en ouders, geschenken, verhuur van springkastelen, fotografen, standen met ideeën voor een feestmaaltijd, enz.





"Op vraag van verschillende klanten en door het succes van de afgelopen smaakbeurs zijn enkele handelaars uit Beveren samengekomen om dit event te organiseren", zegt schepen van Lokale Economie Filip Kegels. Tijdens de beurs zal ook de eindejaarstrekking worden gehouden. In de prijzenpot zit voor maar liefst 26.050 euro aan geschenkbonnen. Er zijn 377 winnaars getrokken. (PKM)