Commissie ruilt raadzaal voor fiets RAADSLEDEN OP PAD OM PROBLEMEN OP LOCATIE TE BESPREKEN KRISTOF PIETERS

27 maart 2018

03u35 0 Beveren De Beverse gemeenteraad heeft een bijzondere commissie gehouden rond knelpunten voor fietsers. In plaats van in de raadzaal de discussie aan te gaan, gingen de gemeenteraadsleden met de fiets op pad om de problemen ter plaatse te bekijken.

In de gemeenteraad gaan meerderheid en oppositie wel vaker in discussie over verkeersproblemen. Dat leidt af en toe ook tot welles-nietesspelletjes. Daarom dat gemeenteraadslid Geert Noppe (Groen-sp.a) het voorstel lanceerde om eens een verkeerscommissie te organiseren op de fiets. Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) ging de uitdaging aan. Afgelopen weekend trokken acht gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie samen op pad langs een vooraf uitgestippeld traject met gevaarlijke fietslocaties.





Groen-sp.a had ook de bevolking uitgenodigd om knelpunten in te sturen. Het resultaat was een waslijst van 24 locaties. Geert Noppe is opgetogen met het initiatief. "Alleen de opkomst was toch wel wat betreurenswaardig", stelt hij vast. "Slechts acht gemeenteraadsleden waren op afspraak. Ik had toch wel iets meer inspanningen verwacht." Inhoudelijk was de commissie volgens Noppe wel geslaagd. "Het is beter om eens op locatie situaties te gaan bekijken dan er binnen de muren van de gemeenteraadszaal over te discussiëren", vindt hij. "Het idee van deze fietscommissie was om de collega's vooral eens te laten ervaren hoe het als fietser is in sommige straten. Nu was het geen theoretische discussie, maar kon iedereen met eigen ogen situaties inschatten. Er zijn heel wat voorstellen gedaan. Vaak zijn het slechts kleine aanpassingen zoals belijning of een paaltje die al een wereld van verschil kunnen maken."





Volgens Groen-sp.a zijn er voor recreatief fietsgebruik al grote inspanningen geleverd. "De knelpunten bevinden zich vooral in de dorpskernen waar er gemengd verkeer is", zegt Noppe. "Ook de kruispunten van de N70 en de oversteekbaarheid ervan voor fietsers blijven een probleem. Een ander vaak genoemd knelpunt is de schooluitgang van het KA die rechtover de parking van supermarkt Colruyt is gelegen."





Schepen Raf Van Roeyen toonde zich na afloop ook tevreden. "We konden op deze commissie op een heel andere manier discussiëren en op een open manier van gedachten wisselen. Anderzijds kwamen er heel wat knelpunten aan bod waar we al een tijdje mee bezig zijn of waar reeds beslissingen over genomen zijn. Bovendien gaan we met onze diensten uiteraard zelf ook geregeld ter plaatse om een vinger aan de pols te houden. De fietscommissie is daar nu een mooie aanvulling op en is zeker voor herhaling vatbaar."