Comité ter Heropleving Wielersport geeft aftrap seizoen 20 februari 2018

In de Taverne Peacock in Beveren heeft het Comité ter Heropleving van de Wielersport CHW, het nieuwe seizoen geopend met een receptie. Opgericht in 1972 is deze wielerclub nog altijd erg actief. William Vettenburg en Natasja Verbuyst hebben al enkele jaren het CHW in handen als voorzitter en secretaris.Flor Van de Velde is er al bij vanaf de start en ook Franky Mangnus, Omer Cleys en Lieven Verstraeten zijn van de oude garde. Het bestuur wordt vervolledigd door Leonza Brijs, Rudy Hesters, koersdirecteur Johny Vermeiren, Freddy Audenaert, Emiel Verhoeven en Erik Van Goethem. Erevoorzitter is burgemeester Marc Van de Vijver. Het nieuwe seizoen begint op zaterdag 31 maart met een wedstrijd voor nieuwelingen in de Glazenleeuwstraat. Het visitekaartje blijft natuurlijk wel de Interclubwedstrijd Schaal Egide Schoeters- Grote Prijs Gemeente Beveren die dit jaar op maandag 2 juli doorgaat met aankomst in de Kasteeldreef.





(PKM)