CoderDojo leert kinderen programmeren

In de bib van Beveren is een nieuw initiatief van start gegaan: gratis workshops voor kinderen met een passie voor ICT.

De sessies worden georganiseerd door CoderDojo Belgium en zijn bestemd voor kinderen (vanaf het tweede leerjaar) en jongeren tot 18 jaar. Onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers, de coaches, leren ze op een 'coole' manier programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen. "De kinderen en jongeren komen 1 keer per maand samen tijdens een zogenaamde Dojo", vertelt schepen Johan Smet. "CoderDojo wil naast het stimuleren van ICT-vaardigheden ook inzetten op teamwork en social skills. Leren programmeren ontdek je bij CoderDojo vooral door zelf te doen en te leren van anderen."





Dojocooks zorgen ervoor dat de organisatie van een Dojo, zoals de inschrijvingen of de logistiek, vlot verloopt. Bib Beveren zocht en vond zo'n acht enthousiaste vrijwilligers om de workshops in de bib op touw te zetten en te begeleiden. Samen organiseren zij nu maandelijks een Coderdojobijeenkomst, telkens op de laatste zondag van de maand van 10 tot 12.30 uur.





Wie interesse heeft om dojokid of dojocoach te worden, kan zich melden via





coderdojobeverenwaas@gmail.com.





