CM wil van gezondheid een prioriteit maken 26 juli 2018

02u32 0

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen stelt CM Beveren dinsdag haar memorandum voor aan het gemeentebestuur. Basisidee van het memorandum is dat het bestuur op alle vlakken een beleid moet voeren dat de gezondheid van de inwoners bevordert. In het bijzonder pleit CM voor een duurzaam gezondheidsbeleid met de focus op gezonde lucht en fijn stof. "Mensen moeten actief kunnen bewegen in gezonde lucht", zegt Eddy Noens van CM. "Ons advies is om de openbare ruimte zodanig in te richten dat ze uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Dat kan door het versterken van groene zones en door een mobiliteitsbeleid dat gezonde vervoersalternatieven stimuleert en autogebruik ontraadt." Daarnaast vraagt CM om gezondheidsongelijkheden te bestrijden door ervoor te zorgen dat elk kind een optimale start kan nemen. Een laatste punt is dat de gemeente de sociale samenhang moet versterken en moet investeren in vrijwillig engagement, verenigingen en het sociale weefsel. Ook de ondersteuning van de mantelzorger en thuiszorg vindt CM van cruciaal belang. (PKM)





Meer over CM

gezondheid

politiek