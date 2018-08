CM-kern wil van gezonde lucht lokale prioriteit maken 18 augustus 2018

02u24 0

Een delegatie van CM Beveren heeft haar memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen overhandigd aan het gemeentebestuur en vraagt om in de komende legislatuur een beleid te voeren dat de gezondheid van de inwoners voorop stelt. De focus ligt op gezonde lucht en fijnstof. Het advies van CM is om de openbare ruimte zodanig in te richten dat ze uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. "Het gemeentebestuur heeft al ernstige inspanningen geleverd en we waarderen ook dat het vrachtverkeer op een aantal wegen wordt beperkt of verboden", zegt Eddy Noens. "Toch is er nog voldoende werk aan de winkel. Zo vragen we nog een aantal 'missing links' in te vullen voor veilige fietsverbindingen." (PKM)