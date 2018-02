Ciamberlanidreef ziet haar bomen verdwijnen 13 februari 2018

03u02 0 Beveren Een aannemer heeft gisteren alle bomen gerooid in de Ciamberlanidreef.

Dit is nodig voor de geplande heraanleg van de straat. Omwille van de veiligheid was de Ciamberlanidreef gisteren volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Eerst werden de bomen tussen de Kasteeldreef en De Brownestraat gerooid zodat de leveringen naar de Warande konden plaatsvinden.





Professioneel

De klus was sneller geklaard dan gepland. De operatie gebeurde bijzonder professioneel. Een kraan greep elke boom vast waarna die aan de voet werd doorgezaagd. Vervolgens werd de boom door de kraan meteen aan de kant gelegd. Al kort na de middag waren alle bomen gerooid en was ook de parking van de appartementsblokken in de Ciamberlanidreef terug bereikbaar. De bomen moeten verdwijnen omdat binnenkort de nutsleidingen worden vernieuwd. (PKM)