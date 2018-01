Chiro zet kerstbomen in lichterlaaie 02u25 0 Foto Kristof Pieters Aan het nieuwe Chiroheem in Kallo werden zaterdagavond afgedankte kerstbomen in brand gestoken.

Chiro Kallo heeft naar jaarlijkse traditie een kerstboomverbranding georganiseerd. Meer dan 200 bezoekers zakten af naar het terrein in de Kallodam. De kerstboomverbranding vond dit jaar voor de eerste keer plaats aan het nieuwe lokaal. De voorbije edities had de jeugdbeweging het moeilijk om voldoende kerstbomen te vinden aangezien steeds meer mensen kiezen voor een exemplaar in kunststof. "De gemeente heeft haar kerstbomen die het straatbeeld sierden geschonken en we hebben voor de zekerheid ook nog wat brandhout laten aanrukken", zegt voorzitter Jos Vandemaele. Het comité van de Dijkfeesten pikte voor de derde maal haar karretje aan het evenement en schonk elke bezoeker een drankbonnetje. "Op deze manier moeten we geen aparte nieuwjaarsdrink organiseren en tegelijk steunen we hiermee de Chiro", legt voorzitter Eddy De Schepper uit. Het geld kan de jeugdbeweging goed benutten voor de verdere afwerking van de nieuwbouw. "Die is al in gebruik maar de nutsvoorzieningen moeten nog verder worden aangesloten. Alle inkomsten zijn dan ook welkom en helpen ons wat verder", zegt Vandemaele nog. (PKM)