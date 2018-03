Chiro Judocus krijgt extra speelterrein 26 maart 2018

02u39 0 Beveren Chiro Judocus uit Verrebroek krijgt er in één klap 1,8 hectare speelterrein bij.

De jeugdbeweging kon na tussenkomst van de gemeente Beveren een interessante overeenkomst afsluiten met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).





De terreinen van de VMM sluiten perfect aan bij het lokaal en mogen in recreatief gebruik worden genomen. Chiro Judocus zal de terreinen als goede huisvader beheren en kan hiervoor rekenen op de steun van het gemeentebestuur. In het onderhoudscontract blijft de nadruk liggen op een natuurlijk beheer. Zo mag er pas gemaaid worden na 15 juni of na 15 september.





"De extra ruimte is ook ideaal voor de zomerkampen", zegt schepen van Jeugd Filip Kegels (N-VA). "Het terrein werd al gebruikt door de chiro, maar de jongeren wilden graag meer zekerheid. Daarom heb ik contact opgenomen met de Vlaamse Milieumaatschappij om samen te bekijken wat er mogelijk was. Ik ben blij dat de VMM wil meewerken. Als gemeente zullen wij het onderhoud ook blijven uitvoeren, zodat het terreinen er altijd mooi zullen bijliggen." (PKM)