Chemisch lek aan treinwagon 17 maart 2018

De Hulpverleningszone Waasland is gisteren moeten uitrukken naar de spoorwegbundel aan de Hazopweg in Kallo. Aan een treinwagon geladen met de chemische stof di-ethylketon, een organische stof die een zoete geur verspreidt, was een lek vastgesteld. De stof kan irritaties aan de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. De brandweer kwam ter plaatse met gespecialiseerd materiaal. Onder bescherming van speciale pakken werd het lek opgespoord en afgedicht. Preventief kwam er een ziekenwagen ter plaatse, maar niemand raakte gewond. In de buurt moest ook niemand geëvacueerd worden. Het rangeerstation bevindt zich ver genoeg van de weg en van omliggende bedrijven. Zowel het spoor- als het gewone wegverkeer ondervonden hierdoor geen hinder.





(PKM)