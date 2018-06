Chef-koks denken aan voetbalfans tijdens Lekker Waasland 15 juni 2018

02u52 0 Beveren De vereniging Lekker Waasland brengt al meer dan 25 jaar de beste restauranthouders uit het Waasland tezamen om hun gedeelde passie uit te drukken en dat is dit jaar niet anders. Het event vindt dit jaar plaats op 28 juni in Van der Valk Hotel Beveren.

"Zelfs na een kwarteeuw wordt het concept nog altijd laaiend enthousiast onthaald", zegt Tim Van der Valk, zaakvoerder van Hotel Beveren. "We beseffen natuurlijk wel dat ons evenement net valt in volle WK-campagne, meer nog het valt zelfs samen met de match van de België tegen Engeland op 28 juni. Normaal gezien is het niet de gewoonte om televisie te kijken tijdens het eten, maar voor deze editie hebben we dan toch maar een uitzondering gemaakt. Er zal een groot scherm worden geplaatst zodat niemand iets moet missen van deze toch wel belangrijk voetbalmatch."





De deelnemende partijen dit jaar zijn restaurant Kokovin, de Sonne, De Nieuwe Schandpaal, De Ceder, Vienna, De Eenhoorn, Kaas en Wijn Stefaan en Van der Valk Hotel Beveren. "Bij aanvang is er een receptie met lekkere hapjes", schetst Van der Valk het verloop. "Vervolgens zal er een walking dinner zijn, met verse topproducten en aangepaste wijnen. Nadien wordt de avond afgesloten met een uitgebreid desserten- en kaasbuffet. En nadien kan men nog wat nagenieten, want er komt ook nog een dj langs." Tickets kosten 95 euro maar dat is dan wel all-in voor alle food & drinks en dit tot 0.30 uur. De tickets zijn verkrijgbaar bij alle deelnemende restaurants. Meer info: www.lekker-waasland.be (PKM)