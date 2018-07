Cheerleaders schitteren in Helsinki 12 juli 2018

De top van het Europese cheerleaden verzamelde in de Finse Hoofdstad voor het jaarlijkse Europees kampioenschap cheerleading. Ons land werd in de categorie 'Senior Coed Elite' vertegenwoordigd door 2 teams; 'Cheerleading Academy Antwerp 'CLA' Blackjax' en 'Aira United Diamond' uit Leuven. Cheerleading Academy Antwerp is met hun senior eliteteam 'CLA Blackjax' nog maar enkele jaren actief, maar ze leverden de afgelopen jaren al bijzonder mooie prestaties. Dit jaar kaapten ze een knappe 5de plaats op 13 teams weg met 338,5 punten op 400. Dat was slechts een half puntje verschil met de 4de plaats die werd veroverd door Frankrijk. Het Belgische team 'Aira United Diamond'uit Leuven eindigde als 3de met 348 punten. Estland won goud. Het Antwerpse team kleurde ook voor een deel Waas. Er zitten namelijk drie meisjes in het team die in onze wonen. Iris Foubert uit Steendorp, Charlotte Buys uit Vrasene en Bianca Christenson uit Kieldrecht.





(PKM)