Chauffeur zwaargewond na klap tegen elektriciteitspaal Kristof Pieters

18 november 2018

11u20 0

In de Steenbeekstraat in Vrasene is een chauffeur zaterdag rond 22.30 uur zwaargewond geraakt nadat hij met zijn wagen tegen een elektriciteitspaal was geknald. De klap was zo hevig dat de betonnen paal doormidden brak. De brandweer had een half uur nodig om de man, een jonge vader van twee kinderen, uit de verhakkelde auto te bevrijden. Hij werd met zware verwondingen naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. De straat was een hele tijd in beide richtingen afgesloten.