Chauffeur verliest controle na aanrijding fietsster Kristof Pieters

27 december 2018

Op het kruispunt van Yzerhand met de Ciamberlanidreef in Beveren is een fietsster lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval. Een wagen reed tegen de fietsster. De bestuurder van de wagen verloor de controle over zijn stuur en botste daarop ook nog tegen een stilstaande bestelwagen.