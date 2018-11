Chauffeur met rijverbod vlucht voor politie Kristof Pieters

15 november 2018

De politie van Lokeren heeft een chauffeur betrapt die een rijverbod aan zijn laars had gelapt. Op woensdagnamiddagen houden agenten steeds toezicht op de Markt naar aanleiding van de opkuis van de wekelijkse markt. Een bestuurder negeerde op woensdag 14 november omstreeks 14.15 uur het stopteken van een politiemedewerkster die toezicht hield. Wat verder deed een andere agent het voertuig stoppen, maar de bestuurder vluchtte een tweede maal. Ze konden echter het voertuig wat later aantreffen op het Grijze Bosplein. De wagen bleek niet verzekerd te zijn. De bestuurder zelf troffen ze aan in een woning in de buurt. Hij had geen rijbewijs, wel een rijverbod. De politie vond ook een gebruikshoeveelheid cannabis.