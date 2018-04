Charlotte, leerling van Sint-Maarten, in de prijzen met haiku 12 april 2018

Charlotte Verhulst, leerling van 6MWA aan de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren, mocht samen met enkele leerkrachten naar la Résidence de France in Brussel omdat Charlotte een prijs had gewonnen met haar haiku bij de Concours Haïku. Zij behaalde de eerste prijs in haar categorie, de trofee van de ambassade van Japan, met haar haiku 'Vieil arbre isolé, seul mais bien ancré, dernier survivant'.





(PKM)