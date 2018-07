Chaos op R2 nadat bestuurder signalisatie verzet VERKEER DRIE UUR MUURVAST OP AFGESLOTEN AFRIT KRISTOF PIETERS

10 juli 2018

02u42 0 Beveren Verkeerschoas in de Waaslandhaven gisterochtend. Rond 5 uur had een bestuurder op de R2 aan de afrit Waaslandhaven-Noord enkele signalisatieborden aan de kant geschoven. De rest van het verkeer volgde blindelings, waardoor iedereen zich muurvast reed op de werf. Pas drie uur later kon de politie achterwaarts evacueren.

Het voorbije weekend is er een nieuwe fase van de wegenwerken in de Waaslandhaven begonnen. Door het afsluiten van de laatste afrit Waaslandhaven-Noord kunnen onoplettende bestuurders hierdoor 'per ongeluk' op het tolplein van de Liefkenshoektunnel belanden. Een bestuurder dacht gisterochtend die tol te ontlopen door de signalisatie te verplaatsen en toch de afrit te nemen. Hij schoof de borden aan de kant waarna de rest van het verkeer hem als een kudde volgde. Het liep al snel fout want bovenop het viaduct reed iedereen zich muurvast op de werf. Sommige probeerden dan maar in tegengestelde richting te ontsnappen over een andere rijstrook maar kwamen hierbij neus aan neus te staan met tegenliggers. De file nam in een mum van tijd enorme proporties aan waardoor het verkeer niet alleen stil stond op de R2, maar ook op de E34. De officiële omleidingsroute was intussen ook dichtgeslibd waardoor het verkeer in de Waaslandhaven in de ochtendspits volledig lam werd gelegd. Heel wat bestuurders begonnen zich een alternatieve weg te zoeken, waardoor er ook in het centrum van Kallo een lange file ontstond.





Rond 8 uur kwam de wegpolitie ter plaatse. Zij hadden geen andere keuze dan de bestuurders die zich vast hadden gereden op de gesloten afrit achterwaarts te doen rijden. Sommige bestuurders stonden intussen al 3 uur vast op dezelfde plaats. "Ik kom van Limburg en sta hier al van 20 na 5", getuigt één van hen. "Uiteindelijk kwam de politie ons vertellen dat we weer achteruit moesten rijden. Erg stresserend, want ik moest hier slechts een paar honderd meter verder zijn..."





Een andere bestuurder had een dringende levering bij en kreeg al enkele boze telefoontjes van de ongeduldige klant. Vele bestuurders kwamen te laat aan op hun werk. Sommigen keerden zelfs terug naar huis om hun auto voor de fiets in te ruilen, anderen namen een snipperdag.





Betonblokken

Intussen werden er betonblokken geplaatst op de afgesloten afrit die men niet zomaar aan de kant kan schuiven. De afrit 11 Waaslandhaven-Noord is nog dicht tot 29 juli. Het verkeer voor Doel, kerncentrale en Haven 1500-2000 moet de Ring R2 verlaten aan afrit 10 Waaslandhaven-Zuid en via de Kallosluis en de Ketenislaan rijden. De omleiding kan je raadplegen op www.werkenwaaslandhavennoord.be.