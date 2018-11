CD&V plant heel wat wissels komende legislatuur Kristof Pieters

27 november 2018

18u52 0 Beveren CD&V heeft dinsdag de ploeg bekend gemaakt die op 3 januari aan de slag gaat. Verrassingen zijn er niet want iedereen blijft op post. De partij gaat in de loop van de legislatuur wel heel wat wissels doorvoeren.

Het afdelingsbestuur keurde met een grote meerderheid de verdeling van de mandaten goed. Zoals bekend blijft Marc Van de Vijver burgemeester en dat voor de volle zes jaar. Schepenen zijn Katrien Claus en Raf Van Roeyen. Dirk Van Esbroeck wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD), het vroegere OCMW. “We hebben bij de aanduiding rekening gehouden met het aantal voorkeurstemmen maar we willen ook nieuwe mensen kansen geven”, zegt Van de Vijver. “Daarom beginnen we met een ervaren ploeg maar zal in de loop van de legislatuur de fakkel worden doorgegeven aan jonge kandidaten zodat zij de tijd krijgen om zich in te werken in de materie.” Raf Van Roeyen en Dirk Van Esbroeck zullen na vier jaar een stap terugzetten. Wie hen zal opvolgen is nog niet bekend. CD&V moet ook nog een derde schepenmandaat invullen dat gedeeld wordt met N-VA en na drie jaar vrijkomt. De belangrijkste kanshebbers voor de drie schepenzetels zijn Laura Staes, Karolien Weekers, Lien Van Dooren, Jeroen Verhulst en Veerle Vincke. Die laatste zal alleszins wel al starten als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Ann Cools blijft op post als voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting en dit tot 1 januari 2023. Daarna zal ook zij vervangen worden door een nieuw gezicht. Ine Lemmens en Luk Smet zullen zetelen in het directiecomité van de huisvestingsmaatschappij. Aangevuld met Guy Tindemans, Maarten Heyrman en Annelies Van de Vyver in de raad van bestuur. Ook hier zal vervanging voorzien worden.

Voor het BCSD zijn Leentje Van Laere, Hilde Maes en Kristine De Roeck aangeduid. De ervaren dames zullen het ‘nieuwe OCMW’ opstarten maar eveneens na 3,5 jaar vervangen worden door jonge kandidaten.